Personel gabungan TNI-Polri melakukan pengecekan dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru 2024 di Terminal Kampung Rambutan, Sabtu (30/12/2023).

Satu persatu setiap bus yang berada di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, dicek oleh petugas TNI-Polri

Sebanyak 550 personel Polres Jakarta Timur dan 100 personel TNI diterjunkan dalam Operasi Lilin Jaya 2023 di Terminal Kampung Rambutan.

Diperkirakan, puncak arus balik libur Tahun Baru akan terjadi pada 1 Januari 2024 nanti mendatang

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

