TNI-Polri Lakukan Pengecekan di Terminal Kampung Rambutan

Rio Manik, Jurnalis · Sabtu 30 Desember 2023 13:59 WIB
Personel gabungan TNI-Polri melakukan pengecekan dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru 2024 di Terminal Kampung Rambutan, Sabtu (30/12/2023).
 
Satu persatu setiap bus yang berada di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, dicek oleh petugas TNI-Polri
 
Sebanyak 550 personel Polres Jakarta Timur dan 100 personel TNI diterjunkan dalam Operasi Lilin Jaya 2023 di Terminal Kampung Rambutan.
 
Diperkirakan, puncak arus balik libur Tahun Baru akan terjadi pada 1 Januari 2024 nanti mendatang
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

