KALEIDOSKOP 2023: Kisruh Sapi Kurban Dewi Perssik hingga Coldplay Gelar Konser Perdana di Indonesia

Kevin Pakan, Jurnalis · Sabtu 30 Desember 2023 14:00 WIB
Kaleidoskop 2023 dibuka dengan video keributan saat mediasi antara penyanyi dangdut Dewi Perssik dengan ketua RT tempat tinggalnya di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Keributan terjadi lantaran tidak adanya titik temu terkait kisru sapi kurban Dewi Perssik.
 
Kaleidoskop 2023 ditutup dengan kemeriahan konser Coldplay yang sukses menghibur penggemar di Indonesia, pada 15 November 2023.
 
Host: Desvita Bionda, Kevin Pakan

