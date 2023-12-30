Tawuran 2 kelompok pemuda terjadi selama 4 hari berturut–turut di Tebet, Jakarta Selatan.

Para pelaku yang merupakan anak-anak muda ini menggunakan berbagai jenis senjata tajam dan benda tumpul hingga petasan untuk melukai lawannya.

Tawuran ini membuat seorang warga menjadi korban dan beberapa properti di sekitar lokasi kejadian rusak.

Diduga, tawuran ini terjadi akibat adanya saling ejek di sosial media.

Kontributor: Rizki Faluvi

Produser: Kristo Suryokusumo

