Sebuah mobil SUV menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (30/12/2023) dinihari.

Kerasnya hantaman membuat sepeda motor terpental sejauh 100 meter dan menyebabkan pengendara tewas di lokasi kejadian.

Diduga pengemudi mobil berada dalam pengaruh minuman keras dan kehilangan kendali hingga akhirnya terjadi kecelakaan.

Petugas kepolisian yang berada di lokasi meminta keterangan sejumlah saksi. Sementara korban tewas dibawa ke RSCM.

Kontributor: Rizki Faluvi

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

