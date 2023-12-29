Capres 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo blusukan ke Pasar Kota Wonogiri, Jumat(29/12). Ganjar mendengarkan keluhan pedagang dan pembeli terkait harga-harga yang melambung tinggi.

Capres yang diusung Partai Perindo ini mendapati sejumlah harga kebutuhan pokok memang naik cukup tinggi. Ganjar sempat ngopi di warung tengah pasar sembari mendengarkan berbagai curhatan masyarakat.

Reporter: Dinar Fitra Maghiszha

