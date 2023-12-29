Kabupaten Pesisir Barat memiliki beberapa kuliner yang lezat. Salah satunya yang patut dicoba adalah gulai taboh.

Gulai taboh merupakan hidangan bahan dasar ikan yang berkuah santan kental dengan racikan rempah-rempah khas Lampung. Untuk gulai taboh di pulau pisang ini, ikan yang digunakan berjenis ikan karang.

Proses pembuatannya cukup unik karena sesuai resep aslinya gula taboh tidak menggunakan bawang putih. Gulai taboh ini cocok dijadikan menu santap siang atau menu hidangan bersama keluarga.

