Ledakan Diduga Mortir Terjadi di Bangkalan, 6 Warga Luka 1 Tewas

Taufik Syahrawi, Jurnalis · Jum'at 29 Desember 2023 20:15 WIB
Ledakan disertai asap hitam pekat terjadi di Desa Banyu Ajuh, Kecamatan Kamal, Bangkaan, Jumat(29/12). Peristiwa berawal saat pekerja di lokasi penampungan barang rongsokan sedang melakukan pemotongan besi tanpa disadari dibawah besi yang hendak dipotong ada bahan peledak sejenis mortir yang masih aktif.
 
Akibatnya 6 warga mengalami luka-luka, 1 diantaranya meninggal dunia. Tim Gegana Brimob da Labfor Polda Jatim langsung terjun ke lokasi untuk melakukan pengamanan.
 
Kontributor: Taufik  Syahrawi

(mhd)

