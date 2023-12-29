Ledakan disertai asap hitam pekat terjadi di Desa Banyu Ajuh, Kecamatan Kamal, Bangkaan, Jumat(29/12). Peristiwa berawal saat pekerja di lokasi penampungan barang rongsokan sedang melakukan pemotongan besi tanpa disadari dibawah besi yang hendak dipotong ada bahan peledak sejenis mortir yang masih aktif.
Akibatnya 6 warga mengalami luka-luka, 1 diantaranya meninggal dunia. Tim Gegana Brimob da Labfor Polda Jatim langsung terjun ke lokasi untuk melakukan pengamanan.
Kontributor: Taufik Syahrawi
