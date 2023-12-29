Polisi memeriksa 7 warga terkait ledakan bahan peledak sejenis mortir di Bangkalan, Madura,Jumat(29/12). Mereka terdiri dari 4 penyelam barang rongsokan di dalam laut, 2 pekerja penampungan serta seorang pengepul barang rongsokan.

Dari pemeriksaan sementara ledakan berawal dari proses pemotongan batangan besi yang menyulut terjadinya ledakan. Selain menimbulkan korban, 5 rumah warga mengalami kerusakan bahkan satu diantaranya rata dengan tanah.

Kontributor: Taufik Syahrawi

