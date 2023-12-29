...

Janjikan Kesejahteraan Guru Ngaji dan Marbot Masjid, Mahfud MD:Prioritas Pertama

Hendra Kaswara, Jurnalis · Jum'at 29 Desember 2023 19:34 WIB
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD  berkunjung ke Ponpes Bustanul Makmur di Banyuwangi, Jawa Timur. Cawapres yang diusung Partai Perindo ini mendengarkan keluhan  tentang pendapatan guru ngaji dan marbot masjid.
 
Mahfud MD mengatakan salah satu menjadi perhatian Ganjar-Mahfud adalah soal kesejahteraan para guru ngaji dan marbot. Mahfud MD menegaskan kesejahteraan para guru ngaji  dan marbot sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah.
 
Reporter: Rizky Ikhwal

(mhd)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas

