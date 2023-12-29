Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke Ponpes Bustanul Makmur di Banyuwangi, Jawa Timur. Cawapres yang diusung Partai Perindo ini mendengarkan keluhan tentang pendapatan guru ngaji dan marbot masjid.

Mahfud MD mengatakan salah satu menjadi perhatian Ganjar-Mahfud adalah soal kesejahteraan para guru ngaji dan marbot. Mahfud MD menegaskan kesejahteraan para guru ngaji dan marbot sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Reporter: Rizky Ikhwal

