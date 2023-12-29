...

OKEZONE UPDATES: Viral WNA Lakukan Aksi Hipnotis hingga Clipper Bungkam Hornets

Kevin Pakan, Jurnalis · Jum'at 29 Desember 2023 07:50 WIB
Okezone Updates dibuka dengan video viral dua WNA Iran melakukan aksi hipnotis, di mana saat beraksi keduanya diduga membawa jimat. Sementara, tanjakan terjal di kawasan wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah, membawa berkah bagi pengganjal ban kendaraan.
 
Berita seputar Pemilu 2024, capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyapa pengunjung objek wisata Umbul Cokro, Klaten, Jawa Tengah. 
 
Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Manchester United mengalahkan Aston Villa 3-2 pada lanjutan Liga Inggris. Sementara dari basket, Clipper membungkam Hornets lewat skor 113-104.
 
Host: Kevin Pakan

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

