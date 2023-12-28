Jay Idzes, tiba di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis (28/12/2023). Calon pemain Timnas Indonesia itu akan menjalani proses pengambilan sumpah menjadi WNI.

Bek yang bermain di klub Venezia itu tampil rapi dengan mengenakan setelan jas hitam dan dasi. Menariknya, Idzes mengambil sumpah WNI ditemani kekasih tercinta, yakni Pien Boonen.

Reporter: Andika Rachmansyah

Produser: Febry Rachadi

