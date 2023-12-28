Puluhan sopir bus Antar Kota Antar Provinsi menjalani tes urine yang digelar BNN di Terminal Jombor, Sleman, Yogyakarta, Kamis(28/12). Tes Urine dilakukan guna ansitisipasi penggunaan narkoba yang dapat mengakibatkan sopir berhalusinasi hingga membahayakan keselamatan penumpang.

Petugas juga akan melakukan rehabilitasi kepada sopir bus apabila kedapatan menggunakan narkoba. Sopir menyambut baik adanya tes urine, dari 25 sopir yang menjalani tes urine seluruhnya negatif narkoba.

Kontributor: Gunanto Farhan

