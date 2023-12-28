...

Puluhan Sopir Bus di Terminal Jombor Jalani Tes Urine yang Digelar BNN Sleman

Gunanto Farhan, Jurnalis · Kamis 28 Desember 2023 20:00 WIB
Puluhan sopir bus Antar Kota Antar Provinsi menjalani tes urine yang digelar BNN di Terminal Jombor, Sleman, Yogyakarta, Kamis(28/12). Tes Urine dilakukan guna ansitisipasi penggunaan narkoba yang dapat mengakibatkan sopir berhalusinasi hingga membahayakan keselamatan penumpang.
 
Petugas juga akan melakukan rehabilitasi kepada sopir bus apabila kedapatan menggunakan narkoba. Sopir menyambut baik adanya tes urine, dari 25 sopir yang menjalani tes urine seluruhnya negatif narkoba.
 
Kontributor: Gunanto Farhan

(fru)

Berita Terkait

