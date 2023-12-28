...

Pemkot Tangsel Larang ASN Gunakan Kendaraan Dinas saat Perayaan Tahun Baru 2024

Nunung Purnomo, Jurnalis · Kamis 28 Desember 2023 12:48 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi pada  perayaan Tahun Baru 2024.
 
Larangan ini tertuang dalam surat edaran oleh Pemkot Tangerang Selatan untuk para ASN.
 
ASN yang kedapatan menggunakan mobil dinas tanpa ijin dari pimpinan pada perayaan Tahun Baru akan mendapat sanksi tegas.
 
Pemkot Tangerang Selatan meminta mobil dinas yang tidak digunakan dikembalikan ke masing-masing instansi dan kantong parkir yang disediakan.
 
Kontributor: Nunung Purnomo
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

