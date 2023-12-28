Seorang pelaku penodongan yang videonya viral di media sosial karena menodong sopir truk dengan pisau replika berhasil diringkus aparat kepolisian.

Pelaku diringkus saat sedang menunggu dibawah jembatan untuk melakukan aksi penodongan.

Kepada wartawan, pelaku mengaku tidak mematok uang hasil penodongan yang digunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kini polisi tengah memburu 2 orang lainnya yang terlibat dalam aksi pemalakkan tersebut.

Kontributor: Guntur

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

