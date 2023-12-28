Sejumlah remaja yang viral di media sosial karena melakukan penghadangan dengan senjata tajam berhasil diamankan polisi. Para remaja tersebut diduga hendak melakukan perang konten dengan kelompok remaja lainnya.

Dari para remaja berstatus pelajar SMA dan SMP tersebut, polisi menyita sejumlah senjata tajam jenis parang dan celurit. Polisi kini tengah mendalami dan mengejar sejumlah orang lainnya yang ada dalam video viral tersebut.

Kontributor: Miftahudin

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

