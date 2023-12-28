...

OKEZONE UPDATES: Viral WNI di Taiwan Terima Surat Suara hingga Liverpool Pemuncak Klasemen Sementara Liga Inggris

Kevin Pakan, Jurnalis · Kamis 28 Desember 2023 07:00 WIB
Okezone Updates dibuka oleh video viral WNI di Taiwan menerima surat suara Pemilu 2024. Video viral berikutnya, pegawai minimarket di Purwokerto, Banyumas, Jateng, fasih bahasa Jepang.
 
Video seputar Pemilu 2024; Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo blusukan di Pasar Nguter, Sukoharjo, Jateng. Berikutnya, Anies menemui warga di Kampung Anies, Pontianak, Kalbar. Sementara, Prabowo menanggapi isu pengungsi Rohingya di Aceh.
 
Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Liverpool berhasil memuncaki klasemen sementara Liga Inggris, usai membungkam Burnley 2-0
 
Host: Kevin Pakan

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

