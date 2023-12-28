Okezone Updates dibuka oleh video viral WNI di Taiwan menerima surat suara Pemilu 2024. Video viral berikutnya, pegawai minimarket di Purwokerto, Banyumas, Jateng, fasih bahasa Jepang.

Video seputar Pemilu 2024; Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo blusukan di Pasar Nguter, Sukoharjo, Jateng. Berikutnya, Anies menemui warga di Kampung Anies, Pontianak, Kalbar. Sementara, Prabowo menanggapi isu pengungsi Rohingya di Aceh.

Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Liverpool berhasil memuncaki klasemen sementara Liga Inggris, usai membungkam Burnley 2-0

Host: Kevin Pakan

(fru)

