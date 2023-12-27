...

Saksikan Pentas Wayang Orang Sriwedari di Solo, Alam Ganjar Mengaku Terpukau

Hendra Kaswara, Jurnalis · Rabu 27 Desember 2023 18:45 WIB
Alam Ganjar yang tengah berada di Solo datang dan menyaksikan pertunjukan wayang orang Sriwedari. Wayang orang Sriwedari menjadi salah satu tradisi yang masih berdiri sejak tahun 1911 yang didirikan para penggiat budaya Kota Solo. 
 
Alam Ganjar mengaku kagum atas antusiasme penonton yang banyak, hal tersebut membuktikan bahwa budaya tak lekang oleh waktu. Peran generasi muda, menurut Alam sangat penting dalam mempertahankan eksistensi budaya Indonesia.
 
Alam mengingatkan anak muda untuk senantiasa menjaga dan merawat budaya warisan leluhur.
 
Produser: Hendra Kaswara

