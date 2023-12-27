Maraknya kejahatan jalanan di Kota Medan, membuat Wali Kota Medan Bobby Nasution terapkan Intelligent Transportation System(ITS).

Sebelumnya kamera cctv yang terpasang hanya diperuntukkan untuk memantau kendaraan atau arus lalu lintas namun kini dilakukan pengembangan aplikasi sehingga sejumlah dinas serta TNI-Polri terkoneksi dengan aplikasi canggih ini.

Bobby berharap dengan adanya ITS ini dapat memantau pergerakan pelaku kejahatan terutama yang beraksi malam hari.

Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution

