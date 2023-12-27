Aksi pengusiran ratusan pengungsi Rohingnya oleh mahasiswa dari sejumlah kampus di Aceh berlangsung ricuh. Pengusiran paksa dilakukan terhadap 180 warga pengungsi Rohingya yang telah menempati Balai Meuseuraya Aceh.

Ratusan pengungsi Rohingnya akhirnya dibawa dengan truk ke kantor Kemenkumham Aceh. Aksi penolakan tersebut didasari atas tingkah pengungsi Rohingnya yang dinilai kerap merugikan masyarakat.

Kontributor: Taufan Mustafa

(fru)

