Menikmati momen liburan panjang Alam Ganjar berkunjung ke Solo, Jawa Tengah, Rabu(27/12). Alam terlihat tengah berkumpul bersama sejumlah komunitas di kawasan Slamet Riyadi, Solo.

Alam Ganjar berharap generasi muda bisa semakin produktif menciptakan karya untuk kemajuan daerah. Apalagi generasi muda saat ini memiliki segudang kreatifitas dan inovasi dalam menjawab sejumlah tantangan.

