Banjir merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Akibatnya, puluhan rumah warga terendam air dan puluhan warga terpaksa mengungsi.

Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan dan buruknya saluran drainase di pemukiman warga. Sementara, warga membuat dapur umum secara swadaya untuk menyediakan sarapan pagi dan makan siang.

Diketahui, banjir serupa pernah melanda kawasan tersebut, namun kali ini puluhan warga memilih mengungsi karena banjir lebih besar.

Kontributor: Amiruddin

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

