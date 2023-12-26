...

RB Leipzig Siap Lepas Pemain Flop yang Pernah Singgah di Chelsea Kembali ke Liga Inggris

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 26 Desember 2023 17:30 WIB
RB Leipzig siap melepas Timo Werner untuk pergi pada jendela tranfer Januari nanti. Kabarnya, West Ham United berminat rekrut pemain yang flop di Chelsea kembali ke Liga Inggris
 
Performa Werner menurun di 2023 yang membuat dirinya jarang memiliki menit bermain. Pemain berusia 27 tahun itu hanya mencetak dua gol dari 14 penampilan bersama RB Leipzig musim ini
 
