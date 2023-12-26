Sebanyak 3 kapal TNI AL diterjunkan dalam pengamanan pelayaran di Selat Bali ,Selasa (26/13) siang.

Pengamanan dilakukan guna memberikan rasa aman bagi pengguna kapal feri penyeberangan selama libur Nataru 2024. Selain melakukan penyisiran pantai, semua pergerakan kapal feri tak lepas dari pantauan pasukan TNI AL.

Peningkatan pengamanan wilayah Selat Bali dilakukan karena potensi gangguan keamanan selama libur Nataru cukup tinggi.

Kontributor: Eris Utomo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News