Ribuan jemaat Gereja HKBP Bolon Panguruan menghadiri ibadah Natal. Lokasi di Kabupaten Samosir, Medan, Sumatra Utara, Senin (25/12). Ribuan jemaat sangat antusias memadati ruangan gereja untuk mengikuti ibadah.

Bangku-bangku serta balkon di gereja semua terisi penuh oleh jemaat yang hadir. Meski begitu, suasana ibadah perayaan Natal tetap berlangsung khidmat.

Kontributor: Junjungan Marpaung

Produser: Akira AW

