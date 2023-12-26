Ribuan jemaat Gereja HKBP Bolon Panguruan menghadiri ibadah Natal. Lokasi di Kabupaten Samosir, Medan, Sumatra Utara, Senin (25/12). Ribuan jemaat sangat antusias memadati ruangan gereja untuk mengikuti ibadah.
Bangku-bangku serta balkon di gereja semua terisi penuh oleh jemaat yang hadir. Meski begitu, suasana ibadah perayaan Natal tetap berlangsung khidmat.
Kontributor: Junjungan Marpaung
Produser: Akira AW
