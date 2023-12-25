Ribuan wisatawan dari berbagai daerah di indonesia memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta, Senin (25/12).

Wisatawan mengaku kangen dengan suasana Malioboro yang cocok untuk berlibur bersama keluarga. Mereka bahkan berniat menghabiskan masa liburan nataru di malioboro hingga malam pergantian tahun 2023-2024 mendatang. Diperkirakan kunjungan wisatawan ke Malioboro mengalami puncaknya pada perayaan tahun baru 2024.

Kontributor: Heru Trijoko

