Ribuan wisatawan dari berbagai daerah di indonesia memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta, Senin (25/12).
Wisatawan mengaku kangen dengan suasana Malioboro yang cocok untuk berlibur bersama keluarga. Mereka bahkan berniat menghabiskan masa liburan nataru di malioboro hingga malam pergantian tahun 2023-2024 mendatang. Diperkirakan kunjungan wisatawan ke Malioboro mengalami puncaknya pada perayaan tahun baru 2024.
Kontributor: Heru Trijoko
