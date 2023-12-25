Petugas kembali berlakukan contraflow mulai dari Km 17+200 s.d. KM 08+800 Ruas Tol Jagorawi arah Jakarta sejak pukul 19.10 WIB, Senin (25/12)

Petugas mengimbau pengguna jalan agar dapat mengoptimalkan rekayasa lalu lintas yang sedang berlaku. Pastikan saldo kartu elektronik terisi sebelum memulai perjalanan untuk menghindari kepadatan ketika bertransaksi di gerbang tol.

Kontributor: Raka Dwi Novianto

(rns)

