Misa Natal 2023, Jemaat Mulai Penuhi Gereja Katedral Jakarta

Anggita Maura, Jurnalis · Senin 25 Desember 2023 15:00 WIB
Gereja Katedral Jakarta Pusat menggelar Misa Natal 2023, Senin (25/12). Para jemaat sudah mulai memadati Gereja Katedral untuk beribadah
 
Gereja Katedral membagi tiga jadwal ibadah untuk para jemaat. Pertama, Misa Pontifikal yang digelar secara langsung dan daring pada pukul 08.30 WIB. Kedua, Misa Keluarga yang digelar secara langsung pada pukul 11.00 WIB. Ketiga, Misa Sore yang digelar secara langsung dan online pada pukul 17.00 WIB
 
Reporter: Anggita Maura
Produser: Akira AW

(rns)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

