Gereja Katedral Jakarta Pusat menggelar Misa Natal 2023, Senin (25/12). Para jemaat sudah mulai memadati Gereja Katedral untuk beribadah

Gereja Katedral membagi tiga jadwal ibadah untuk para jemaat. Pertama, Misa Pontifikal yang digelar secara langsung dan daring pada pukul 08.30 WIB. Kedua, Misa Keluarga yang digelar secara langsung pada pukul 11.00 WIB. Ketiga, Misa Sore yang digelar secara langsung dan online pada pukul 17.00 WIB

Reporter: Anggita Maura

Produser: Akira AW

