Ribuan jemaat protestan memadati Gereja Huria Kristen Batak Prostetan (HKBP). Lokasi di kawasan Jalan Riau, LLRE Martadinata, Kota Bandung, Minggu (24/12). Antusiasme jemaat terlihat dengan penuhnya bangku yang tersedia di gereja.
Gereja legendaris ini diketahui memiliki kapasitas 1300 hingga 1400 jemaat. Jemaat yang terus berdatangan membuat panitia menyediakan kursi tambahan.
Kontributor: Sondi Agung
Produser: Akira AW

