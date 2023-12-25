Ribuan jemaat protestan memadati Gereja Huria Kristen Batak Prostetan (HKBP). Lokasi di kawasan Jalan Riau, LLRE Martadinata, Kota Bandung, Minggu (24/12). Antusiasme jemaat terlihat dengan penuhnya bangku yang tersedia di gereja.

Gereja legendaris ini diketahui memiliki kapasitas 1300 hingga 1400 jemaat. Jemaat yang terus berdatangan membuat panitia menyediakan kursi tambahan.

Kontributor: Sondi Agung

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News