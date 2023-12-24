...

Antisipasi Kemacetan Libur Natal, Pj Gubernur Jabar Tinjau Kondisi Lalin Jalur Puncak Naik Motor

Reza Ramadhan, Jurnalis · Minggu 24 Desember 2023 20:38 WIB
Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin meninjau arus lalu lintas libur Natal di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Hal ini guna melihat kesiapan dan antisipasi kepadatan di kawasan wisata itu.
 
Bey sempat melihat pantauan CCTV lalu lintas di Pos Polisi Satlantas Polres Bogor di Simpang Gadog. Setelah itu ia langsung meninjau Jalur Puncak menggunakan motor.
 
Hasil pemantauannya, terlihat antrean kendaraan cukup panjang menuju kawasan Puncak. Namun, kendaraan masih dapat berjalan dengan perlahan.
 
