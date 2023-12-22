Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan perizinan sulit di Indonesia, khususnya bagi UMKM. Pernyataan Mahfud MD ini menanggapi Cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait masalah investasi.

Mahfud mengatakan harus melewati 24 meja agar bisa dapat izin dari UMKM. Mahfud mengatakan bahwa prosedur perizinan investasi bertele-tele masih terjadi di Indonesia. Bahkan, kata Mahfud, hanya untuk mendapatkan izin perlu 24 meja yang harus dilewati khususnya untuk UMKM.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Kristo Suryokusumo

