Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kondisi politik saat ini berbeda dengan pada tahun 2014 dan 2019. Menurutnya saat ini masyarakat sudah lebih dewasa.

Awalnya, Jokowi mengatakan bahwa dirinya memahami para pengusaha saat ini dalam kondisi bimbang karena memasuki tahun politik. Padahal, Jokowi optimis Indonesia mampu menghadapi 2024 salah satu faktornya karena kondisi politik.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada Outlook Perekonomian Indonesia, Jumat (22/12/2023).

Jokowi pun meminta para pengusaha untuk tidak khawatir pada Pemilu 2024. Dirinya juga meminta kepada para pengusaha untuk terjun langsung bertemu masyarakat dibandingkan menyaksikan ataupun membaca media sosial.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

