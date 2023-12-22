...

OKEZONE UPDATES: Viral Rombongan Motor Masuk Tol hingga Undian 16 Besar Liga Champions

Nata Arman, Jurnalis · Jum'at 22 Desember 2023 07:21 WIB
Okezone Updates dibuka dengan video viral rombongan pengendara motor nekat masuk ruas Tol Jagorawi, Jakarta. Video berikutnya pasangan suami-istri bayar umrah pakai koin di Cilegon, Banten.
 
Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana undian 16 besar Liga Champions tuntas digelar. Babak 16 besar Liga Champions akan digelar pada pertengahan Februari dan awal Maret 2024.
 
Host: Nata Arman

