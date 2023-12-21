Stasiun Tugu Yogyakarta mulai dipadati pemudik dan wisatawan yang akan menghabiskan libur Nataru 2024, Kamis (21/12)

Mengantisipasi lonjakan penumpang pihak PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyiapkan 29 perjalanan KA reguler. Diprediksi puncak arus pemudik terjadi tanggal 22 dan 23 Desember dan puncak arus balik pada 26 Desember dan 1 Januari 2024.

Sampai saat ini tiket kereta api kelas ekonomi sudah terjual sebanyak 98 persen, sedangkan kelas eksekutif masih tersedia banyak.

Kontributor: Heru Trijoko

