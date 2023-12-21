...

Stasiun Tugu Yogya Mulai Dibanjiri Pemudik, KAI Daop 6 Siapkan 29 Perjalanan KA Reguler

Heru Trijoko, Jurnalis · Kamis 21 Desember 2023 21:00 WIB
Stasiun Tugu Yogyakarta mulai dipadati pemudik dan wisatawan yang akan menghabiskan libur Nataru 2024, Kamis (21/12)
 
Mengantisipasi lonjakan penumpang pihak PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyiapkan 29 perjalanan KA reguler. Diprediksi puncak arus pemudik terjadi tanggal 22 dan 23 Desember dan puncak arus balik pada 26 Desember dan 1 Januari 2024.
 
Sampai saat ini tiket kereta api kelas ekonomi sudah terjual sebanyak 98 persen, sedangkan kelas eksekutif masih tersedia banyak.
 
