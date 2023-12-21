Sebuah rumah sakit di Rafah, Gaza selatan kewalahan merawat warga terluka parah, akibat serangan Israel pada Rabu (20/12). 5 tewas dan puluhan luka-luka ketika sebuah masjid dan 3 rumah diserang Israel.

Beberapa pasien di RS Kuwait dirawat dengan tandu di lantai, atau di bangsal darurat di luar. Dengan jumlah korban tewas di Gaza yang terus meningkat, Israel mendapat tekanan semakin besar untuk menghentikan atau mengurangi serangannya.

Namun para pemimpin Israel berjanji untuk terus maju sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas hancur dan sampai semua sandera dibebaskan.

Perang berlangsung selama 10 minggu ini menewaskan hampir 20.000 warga Palestina, dan memaksa sekitar 1,9 juta orang, hampir 85% populasi, meninggalkan rumah mereka.

(fru)

