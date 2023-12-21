...

5 Tewas dan Puluhan Terluka akibat Serangan Israel di Rafah, Gaza Selatan

Betty Usman, Jurnalis · Kamis 21 Desember 2023 19:20 WIB
A A A
Sebuah rumah sakit di Rafah, Gaza selatan kewalahan merawat warga terluka parah, akibat serangan Israel pada Rabu (20/12). 5 tewas dan puluhan luka-luka ketika sebuah masjid dan 3 rumah diserang Israel.
 
Beberapa pasien di RS Kuwait dirawat dengan tandu di lantai, atau di bangsal darurat di luar. Dengan jumlah korban tewas di Gaza yang terus meningkat, Israel mendapat tekanan semakin besar untuk menghentikan atau mengurangi serangannya.
 
Namun para pemimpin Israel berjanji untuk terus maju sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas hancur dan sampai semua sandera dibebaskan.
 
Perang berlangsung selama 10 minggu ini menewaskan hampir 20.000 warga Palestina, dan memaksa sekitar 1,9 juta orang, hampir 85% populasi, meninggalkan rumah mereka.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini