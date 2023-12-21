Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melakukan groundbreaking Polres Khusus Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis, 21 Desember 2023.

Usai groundbreaking Polres Khusus Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Sigit memastikan bahwa, Polri akan terus mengawal seluruh kebijakan Presiden Jokowi termasuk pembangunan kawasan IKN.

Sigit menjelaskan, dari 12 hektare lahan yang dialokasikan untuk Polri, untuk Polres Khusus Kawasan IKN yang memiliki empat lantai, nantinya akan dibangun di tanah seluas 1.568 persegi dengan tanah sebesar 6.189 meter persegi.

Adapun, Polres Khusus Kawasan IKN ini, akan memberikan pelayanan kepolisian terhadap enam kecamatan yaitu Kawasan KIPP, Kecamatan Sepaku, Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja.

Menurut Sigit, nantinya Gedung Mabes Polri juga akan segera dilakukan proses pembangunan di IKN oleh KemenPUPR. Hal itu akan dilakukan secara bertahap, dimana tahun 2024 akan dibangun dua blok dari total tiga blok.

Terkait hal itu, Sigit memaparkan bahwa, pihaknya juga telah menyiapkan rencana pemindahan personel secara bertahap. Pada tahap pertama dikerahkan 1.667 personel, kemudian 9.484. Lalu pada tahap ketiga sebesar 9.685 orang dan tahap keempat, sebanyak 9.678.

Sigit menyebut, untuk personel yang mengisi Polres Khusus Kawasan IKN nantinya disiapkan 708 personel yang akan mengisi. Dimana anggota polisi tersebut telah melalui asesmen di Polda Kalimantan Timur.

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan bahwa, di lokasi yang sama, KemenPUPR juga sedang membangun empat tower hunian Polri yang masing-masing tower memiliki 12 lantai yang terdiri dari 420 unit. Sehingga total terdapat 1.680 unit. Progres pembangunan saat ini mencapai 14,4 persen dengan target penyelesaian pada November 2024.

Disisi lain, Sigit menekankan, pembangunan Polres Khusus Kawasan IKN dan tower hunian ini sejalan dengan delapan prinsip dan 24 KPI IKN, termasuk green building. Sehingga mendukung sustainable development dan green environment.

Tak hanya itu, Sigit mengatakan, Polri juga akan membangun command center Polres Khusus Kawasan IKN sebagai bagian dari smart security system.

Dengan pembangunan smart security ini, kata Sigit, diharapkan bakal memberikan jawaban atas jaminan rasa aman bagi masyarakat dan para Investor di IKN. Sehingga dapat berkontribusi terhadap percepatan pembangunan dan investasi di Ibu Kota Nusantara sebagai wujud filosofi pembangunan Indonesia Sentris.

Tak lupa, Sigit menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi dalam proses pembangunan Polres Khusus Kawasan IKN.

