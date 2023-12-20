Menkopolhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyambangi kampung nelayan di Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (20/12) siang.

Didepan warga, Mahfud menyebut visi pasangan Ganjar-Mahfud membuat Indonesia unggul, mewujudkan negara maritim yang demokratis dan lestari.

Mahfud menegaskan aspirasi masyarakat Marunda akan diperhatikan jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang.

(fru)

