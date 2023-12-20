Di tengah kehancuran, korban gempa bumi Tiongkok terpaksa bertahan di pengungsian, Rabu (20/12). Mereka bertahan di suhu sangat dingin di pegunungan di barat laut Tiongkok.

Rumah-rumah hancur akibat gempa bumi yang menewaskan 131 orang dan melukai 900.

Sebagian besar korban berada di provinsi Gansu dan sisanya di provinsi tetangga Qinghai.

Sekitar 80.000 orang telah dimukimkan kembali di Gansu, kata seorang pejabat provinsi.

Tim pencari di Qinghai mencari 16 orang hilang di daerah longsor, menurut media pemerintah. Di Gansu, para pejabat mengatakan upaya pencarian dan penyelamatan selesai, Selasa sore (19/12). Jumlah korban tewas di Gansu 113 orang dan jumlah korban luka meningkat jadi 782 orang. 198 orang tewas di Qinghai, dan jumlah korban luka mendekati 1.000 orang.

Sumber : APTN/Reuters

(fru)

