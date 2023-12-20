Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkap penyebab terjadinya fenomena panas terik yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia meski sebagian wilayah telah memasuki musim penghujan pada bulan Desember ini.

Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pertumbuhan awan hujan dan adanya gangguan pola angin yang tumbuh di wilayah utara ekuator membuat udara basah dari Asia terhambat masuk ke Indonesia dan mengakibatkan wilayah selatan Indonesia kering dan sinar matahari ke permukaan bumi menjadi maksimal.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

