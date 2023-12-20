Sejumlah rumah kontrakan di Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar pada Rabu (20/12/2023) siang. Kobaran api dengan cepat meluluhlantahkan 8 rumah kontrakan beserta barang berharga milik warga.

Kebakaran yang terjadi akibat pembakaran sampah sempat menyulut emosi warga lantaran sudah berulang kali dilarang. Untuk mengantisipasi api merambat ke rumah lainnya, pemadam kebakaran mengerahkan 30 petugas dengan 11 unit mobil damkar.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News