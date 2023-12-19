Cawapres Partai Perindo, Mahfud MD silaturahmi dengan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Selasa (19/12).
Dalam pertemuan ini, Mahfud ditemani Ketum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.
Hary Tanoesoedibjo dan Mahfud tiba di Grha Oikumenen, Senen, Jakpus, pukul 10.58 WIB.
Kedatangan keduanya langsung disambut hangat oleh orang-orang dari PGI.
Pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi cawapres Mahfud dengan PGI.
Reporter: Rifqi Herjoko
Produser: Akira AW
(rns)
