Cawapres Partai Perindo, Mahfud MD silaturahmi dengan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Selasa (19/12).

Dalam pertemuan ini, Mahfud ditemani Ketum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

Hary Tanoesoedibjo dan Mahfud tiba di Grha Oikumenen, Senen, Jakpus, pukul 10.58 WIB.

Kedatangan keduanya langsung disambut hangat oleh orang-orang dari PGI.

Pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi cawapres Mahfud dengan PGI.

Reporter: Rifqi Herjoko

Produser: Akira AW

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News