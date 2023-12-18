...

Korban Pengeroyokan Anggota TNI Datangi Denpom Jaya 2

Rio Manik, Jurnalis · Senin 18 Desember 2023 14:25 WIB
A A A
Korban pengeroyokan anggota TNI mendatangi Kantor Denpom Jaya 2, Cijantung, Jakarta Timur, Senin (18/12/2023) pagi. Didampingi kuasa hukum, korban menyerahkan barang bukti dan membuat BAP terkait pengeroyokan tersebut.
 
Selain membuat laporan ke Denpom Jaya 2, korban juga akan melaporkan kasus ini ke Mapolres Jakarta Timur untuk melaporkan 2 warga sipil yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut.
 
Korban mengaku tidak mengetahui alasan anggota TNI bersama 2 orang sipil tersebut melakukan pengeroyokan terhadap dirinya. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka di sekujur tubuh dan kepala, serta lebam di bagian wajah dan mata.
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini