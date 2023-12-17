...

Libur Sekolah, Stasiun Pasar Senen Kedatangan Ratusan Warga dari Luar Jakarta

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Minggu 17 Desember 2023 22:00 WIB
Stasiun Pasar Senen terus dipadati ratusan calon penumpang yang ingin bepergian keluar kota pada Minggu (17/12/2023).
 
Mereka sengaja pergi bersama keluarga untuk mengisi libur panjang sekolah yang berbarengan dengan Natal dan tahun baru di luar Jakarta.
 
Hal serupa juga di lakukan warga dari sejumlah daerah yang berkunjung ke ibu kota bersama keluarga demi memanfaatkan libur panjang sekolah.
 
PT KAI Daop 1 Jakarta sendiri menyediakan sebanyak 2.861.694 tiket KA dengan 174 kereta tambahan. Jumlah perjalanan kereta api mencapai 1.308 perjalanan

