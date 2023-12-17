Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menunjukkan dirinya menolak menerapkan money politic selama masa kampanye Pilpres 2024. Momen itu ditunjukkan saat dirinya berdialog dengan petani di Dusun Bakal, Desa Sumberarum, Magelang, Jawa Tengah.

Awalnya Ganjar tengah berdialog dengan para petani berkaitan dengan irigasi. Usai berdialog Ganjar pun hendak melakukan kunjungan lainnya.

Tiba-tiba seorang warga datang menghampiri Ganjar. Warga itu kemudian bertanya apakah Mantan Gubernur Jawa Tengah itu hendak berbagi rezeki.

Mendapati jawaban itu, Ganjar kemudian memanggil Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Tempuran, Irawati. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu meminta Irawati untuk menjelaskan kepada warga.

Irawati lantas melarang Ganjar untuk bagi-bagi uang. Kemudian, Ganjar kembali meminta Irawati untuk menjelaskan kepada warga.

Setelah dijelaskan, Ganjar kemudian meminta warga untuk memahami peraturan tersebut. Sebab berdasarkan aturan yang ada, Capres dilarang untuk menggunakan money politic.

Setelah diberikan penjelasan, warga itu kemudian mengerti. Kendati ditolak, warga tersebut pun tetap tersenyum, keduanya kemudian saling tos-tosan.

(fru)

