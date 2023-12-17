Okezone Updates dibuka dengan video viral seorang warga negara asing (WNA) Belanda berjualan kebab di Palembang, Sulsel. Selanjutnya, warga menikmati fenomena air laut dingin di Alor, NTT.
Video berikutnya, Mahfud MD mengunjungi Ponpes Miftahul Huda di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Celtics menaklukkan Cavaliers di Boston, AS. Sementara, Timberwolves membekuk Mavericks di Dallas, AS.
Host: Camar Haenda
