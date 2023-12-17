...

Gegara Obat Nyamuk, 6 Rumah Kontrakan di Bogor Ludes Terbakar

Andi Firmansyah, Jurnalis · Minggu 17 Desember 2023 09:18 WIB
Kebakaran hebat melanda enam rumah kontrakan, Sabtu (17/12) malam. Lokasi di Kampung Pangkalan Jaya, Kota Bogor, Jawa Barat. 
 
Kebakaran disebabkan oleh penghuni yang tengah membakar obat nyamuk. Lalu ditinggal pergi dalam keadaan obat nyamuk masih hidup. 
 
Api yang membesar membuat para penghuni kontrakan panik dan berhamburan keluar. Dengan mengerahkan 7 unit damkar api berhasil dipadamkan selama lebih 1 jam. 
 
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun seluruh barang milik warga ludes.
 
Kontributor: Andi Firmansyah
Produser: Akira AW

