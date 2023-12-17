Kebakaran hebat melanda enam rumah kontrakan, Sabtu (17/12) malam. Lokasi di Kampung Pangkalan Jaya, Kota Bogor, Jawa Barat.

Kebakaran disebabkan oleh penghuni yang tengah membakar obat nyamuk. Lalu ditinggal pergi dalam keadaan obat nyamuk masih hidup.

Api yang membesar membuat para penghuni kontrakan panik dan berhamburan keluar. Dengan mengerahkan 7 unit damkar api berhasil dipadamkan selama lebih 1 jam.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun seluruh barang milik warga ludes.

Kontributor: Andi Firmansyah

Produser: Akira AW

(fru)

