Kamar mayat rumah sakit Nasser mempersiapkan jenazah untuk dimakamkan setelah serangan udara Jum’at malam (15/12) menewaskan banyak orang di Khan Younis, di Jalur Gaza selatan. Para pelayat berkumpul di sekitar jenazah untuk berduka, sebelum mendoakan para korban.

Serangan udara dan penembakan tank Israel berlanjut hingga Jumat, termasuk kota Rafah dari Gaza yang padat penduduk, tempat warga sipil Palestina diperintahkan Israel untuk evakuasi.

Israel telah menutup Gaza bagi semua orang kecuali sedikit bantuan kemanusiaan, dan badan PBB kesulitan mendistribusikannya sejak serangan meluas karena pertempuran dan penutupan jalan.

