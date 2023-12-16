...

Serangan Udara Israel Menyebabkan Puluhan Tewas hingga Jumat Malam

Betty Usman, Jurnalis · Sabtu 16 Desember 2023 19:44 WIB
A A A
Kamar mayat rumah sakit Nasser mempersiapkan jenazah untuk dimakamkan  setelah serangan udara Jum’at malam (15/12) menewaskan banyak orang di Khan Younis, di Jalur Gaza selatan. Para pelayat berkumpul di sekitar jenazah untuk berduka, sebelum mendoakan para korban.
 
Serangan udara dan penembakan tank Israel berlanjut hingga Jumat, termasuk kota Rafah dari Gaza yang padat penduduk, tempat warga sipil Palestina diperintahkan Israel untuk evakuasi.
 
Israel telah menutup Gaza bagi semua orang kecuali sedikit bantuan kemanusiaan, dan badan PBB kesulitan mendistribusikannya sejak serangan meluas karena pertempuran dan penutupan jalan.
 
Produser : Betty Usman
Sumber : APTN

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini