Tim Satgas Pangan Mabes Polri sidak harga bahan pokok di pasar tradisional Kota Pontianak, Kalbar, Jumat(15/12). Sidak dilakukan untuk mengantisipasi adanya mafia bahan pokok yang menimbun barang jelang Natal dan tahun baru.

Satgas pangan juga memastikan agar distribusi bahan pokok di pasar tetap terjaga untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Kontributor: Uun Yuniar

Produser : Hendra Kambil

