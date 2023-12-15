Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mengikuti dan mengamati perkembangan kasus Covid-19 yang belakangan ini kembali mengalami peningkatan. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meninjau proyek MRT Stasiun Monas, Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Terkait diwajibkannya kembali memakai masker, kata Jokowi, hingga saat ini aturan tersebut belum dikeluarkan. Jokowi pun tidak menanggapi secara detil apakah kenaikan Covid-19 masih terkendali atau tidak. Dirinya menyebut bahwa hingga saat ini Kemenkes masih mengamati dan mengikuti kenaikan kasus tersebut.

Diketahui, kasus Covid-19 kembali mengalami kenaikan. Jumlah pasien yang positif terpapar virus ini di Indonesia naik signifikan beberapa waktu terakhir.

Mengutip data yang dipublikasikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam infeksiemarging.kemkes.go.id, pada Selasa 12 Desember sudah tercatat sebanyak 298 orang yang terjangkit Covid-19. Sepanjang Desember 2023, sudah ada sebanyak 1.182 kasus baru Covid-19.

Dibandingkan dengan posisi pada Jumat 1 Desember 2023, hingga Selasa 12 Desember 2023 tercatat jumlah kasus positif Covid sudah bertambah 249 kasus atau 608 persen dari awalnya 49 kasus menjadi 298 kasus.

Sementara jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, yakni Senin 11 Desember 2023, jumlah kasus positif pada Selasa 12 Desember 2023 mengalami kenaikan sebanyak 176 kasus dari 122 kasus menjadi 298 kasus.

Bahkan, sepanjang Desember 2023 ini, sudah tercatat 4 orang pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Dari Pasien Covid-19 yang meninggal dunia, tercatat dua orang pada Jumat 8 Desember 2023 dan dua orang lagi pada Selasa 12 Desember 2023.

