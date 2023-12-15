KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin upcara peringatan Hari Juang Kartika TNI AD ke-78 di Makassar, Sulawesi Selatan. Maruli menyebut kesejahteraan para veteran menjadi program prioritasnya selama menjabat KSAD.

Maruli juga menyinggung rencana rehabilitasi perumahan para veteran dan warakawuri yang dianggap tidak layak. Sebelumnya Hari Juang Kartika dinamakan Hari Infanteri dan didedikasikan untuk mengenang pertempuran Ambarawa.

Kontributor: Leo Muhammad Nur

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News