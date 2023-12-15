...

MER-C dan Organisasi Tenaga Kesehatan Gelar Unjuk Rasa Bela Palestina

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 15 Desember 2023 19:15 WIB
Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) bersama organisasi tenaga kesehatan melakukan unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, mereka menuntut agar peperangan antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza, Palestina dihentikan.
 
Aksi ini juga merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas tenaga kesehatan terkait krisis kesehatan serta kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza. Mereka juga meminta akses Jalur Mesir dibuka agar bantuan kemanusiaan dan tenaga kesehatan bisa masuk dan membantu para korban.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

